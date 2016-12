Champions League: Atletico Madrid-Bayer Leverkusen 4-2, spagnoli ai quarti di finale

12:08 - Rimonta completata per l'Atletico Madrid, che vola ai quarti di finale di Champions dopo i calci di rigore. Al Calderon, nel ritorno degli ottavi, i Colchoneros vincono 4-2 dopo la sfida dagli 11 metri. I tempi regolamentari si chiudono sull'1-0 per la squadra di Simeone, a segno grazie al gol di Mario Suarez al 27'. Poche emozioni durante la ripresa e i supplementari, dal dischetto per i tedeschi è fatale l'errore di Kiessling.

LA PARTITA

L'Atletico Madrid resta aggrappato alla Champions con le unghie, al termine di una sequenza di rigori che è lo specchio della partita: cinque errori su dieci tentativi, dopo 120 minuti di battaglia fisica e nervosa (dieci ammoniti da Rizzoli), con lo spettacolo ridotto al minimo. Il primo tempo del Calderon è una sfida ruvida e intensa. Un match per combattenti, meno adatto a piedi raffinati e caratteri pacati. L'1-0 dell'andata è un risultato velenoso per l'Atletico, obbligato a una gara complicatissima: spingere per ribaltare il risultato ma, allo stesso tempo, mantenere un certo equilibrio per evitare guai seri dietro. L'approccio dei Colchoneros, come prevedibile, è prepotente, mentre l'organizzazione del gioco lascia un po' a desiderare. La banda di Simeone si affida spesso a sterili lanci lunghi per Mandzukic o, in alternativa, alla rapidità di Griezmann, che però non ha mai modo di puntare l'uomo per creare superiorità numerica, perché viene sistematicamente raddoppiato. Così, nella prima parte di gara, il Bayer amministra il vantaggio senza troppe difficoltà, cercando, anzi, di chiudere la qualificazione in ripartenza.



Lo stallo però è totale e va in frantumi solamente sugli sviluppi di una palla inattiva, che come spesso accade è favorevole alla tenacia dell'Atletico Madrid: Cani, dopo la respinta della difesa tedesca, serve di testa Mario Suarez, che calcia in porta e trova la decisiva respinta di Toprak; Leno non può arrivarci e gli spagnoli azzerano il gap al minuto 27. Un gol che sfama gli spagnoli, tanto che la sfida diventa ancora più legata nella ripresa. Se da una parte, infatti, l'Atletico mantiene il possesso palla senza praticamente mai tentare l'affondo, dall'altra parte c'è un Bayer Leverkusen che rinuncia pure al contropiede. Drmic davanti è solo contro tutti, mentre il trio alle sue spalle (Bellarabi-Calhanoglu-Son) non riesce mai ad accendersi. La gara scivola verso il 90' senza sussulti, a parte un pericoloso destro di Arda Turan - in assoluto il migliore in campo - respinto da Leno all'80'. Un brivido a testa nel supplementare: Raul Garcia sfiora il 2-0 con una conclusione salvata in angolo dal portiere tedesco (106'), Rolfes invece sveglia dal letargo Oblak con un gran sinistro dalla distanza (111'). Dal dischetto risultano decisivi gli errori di Calhanoglu, Toplak e Kiessling, che spara alto dopo la trasformazionedi Fernando Torres. Al Calderon esplode la festa, ma la finalista della passata stagione è tutt'altra cosa rispetto all'edizione 2014.

LE PAGELLE



Arda Turan 7 - Mette l'anima in ogni dribbling, in ogni contrasto, in ogni allungo. Quando l'Atletico è in difficoltà, sa sempre dove rifugiarsi.



Mario Suarez 6,5 - Prova a far ragionare i compagni, ma perde anche parecchi palloni. C'è il suo timbro nell'1-0 e dagli 11 metri non sbaglia.



Mandzukic 5,5 - Si sacrifica nel pressing e cerca di creare varchi per l'inserimento dei compagni. Il voto è quasi sufficiente per il discreto lavoro senza palla, ma sotto porta non si vede mai.



Wendell 6,5 - Offre una buona spinta sulla fascia sinistra, dietro è sempre attento e rischia poco o nulla.



Son 5 - Molto mobile nella prima parte di gara, quando prova a pungere sulla fascia destra dell'Atletico. Più passano i minuti, più si spegne fino a uscire del tutto dal match.

IL TABELLINO



ATLETICO MADRID-BAYER LEVERKUSEN 4-2 DOPO I RIGORI

Atletico Madrid (4-4-2): Moyà sv (23' Oblak 7); Juanfran 6, Miranda 6,5, Gimenez 6, Jesus Gamez 6; Arda Turan 7, Mario Suarez 6,5, Koke 5, Cani 5,5 (1' st Raul Garcia 6); Mandzukic 5,5 (38' st Torres 6,5), Griezmann 6,5.

A disp.: Ansaldi, Lucas Hernandez, Gabi, Jimenez. All.: Simeone 5,5

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Leno 7; Hilbert 6, Toprak 4,5, Spahic 6, Wendell 6,5; Bender 6,5 (14' pts Papadopoulos sv), Castro 6; Bellarabi 6, Calhanoglu 4, Son 5 (32' st Rolfes 6,5); Drmic 5,5 (24' st Kiessling 5).

A disp.: Kresic, Reinartz, Boenisch, Brandt. All.: Schmidt 5

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 27' Mario Suarez (A)

Ammoniti: Spahic, Toprak, Calhanoglu, Wendell, Kiessling, Papadopoulos (B); Gimenez, Jesus Gamez, Mario Suarez, Torres (A)

Espulsi: -

Sequenza dei rigori: Raul Garcia (A) alto, Calhanoglu (B) parato, Griezmann (A) gol, Rolfes (B) gol, Mario Suarez (A) gol, Toprak (B) alto, Koke (A) parato, Castro (B) gol, Torres (A) gol, Kiessling (B) alto