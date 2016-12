Champions League, Astana shock: con l'Atletico in campo le riserve

Il sogno di giocare in uno stadio come il Calderon rimarrà tale per tanti calciatori dell'Astana. La squadra kazaka snobberà l'impegno di Champions League contro l'Atletico perché domenica si gioca le ultime chance di conquistare il titolo nazionale contro la capolista Kairat Almaty. "Concentreremo tutte le nostre forze per il match con il Kairat - ha annunciato sabato il tecnico Stoilov - Sappiamo che l'Atletico ci è superiore".