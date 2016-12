Champions League, ascolti da record per la finale

Numeri da record per Mediaset durante la finale di Champions tra Real e Atletico Madrid trasmessa sabato sera da Canale 5 e Premium Sport. Il dato complessivo dei 90 minuti (sui due canali) è di 8.259.000 spettatori con il 38.12% di share. L'interesse è poi andato aumentando con il passare dei minuti, tanto che durante i supplementari lo share è salito al 42.09% e al momento dei rigori ha toccato il 52.71%. Il picco d'ascolto in occasione del decisivo rigore di CR7, seguito in diretta da oltre 10 milioni di persone.