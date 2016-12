Champions League, all'Etihad scontro verbale tra Neymar e un tifoso del Manchester City

11:11 - Manchester City-Barcellona sono sull'1 a 2 e all'80' Neymar viene sostituito. Al fischio finale, il blaugrana si incammina verso gli spogliatoi e per lui inizia un'altra partita. Un tifoso dei Citizens, con la maglia di Yaya Touré (l'assenza dell'ivoriano contro il Barça si è fatta sentire moltissimo), si avvicina a O'Ney e gli dice, mimando a gesti, che è un tuffatore. Il brasiliano non la prende bene e accetta lo scontro verbale, rispondendo per le rime al supporter inglese. Poi ci pensano gli steward a sedare il battibecco, allontanando il tifoso e Neymar. Ora la stella verdeoro potrebbe incappare in sanzioni da parte della UEFA se il Manchester City decidesse di segnalare l'incidente, che non è stato visto dagli ufficiali di gara.

Manchester City-Barcellona sono sull'1 a 2 e all'80' Neymar viene sostituito. Al fischio finale, il blaugrana si incammina verso gli spogliatoi e per lui inizia un'altra partita. Un tifoso dei citizens, con la maglia di Yaya Touré (l'assenza dell'ivoriano contro il Barça si è fatta sentire moltissimo), si avvicina a O'Ney e gli dice, mimando a gesti, che è un tuffatore. Il brasiliano non la prende bene e accetta lo scontro verbale, rispondendo per le rime al supporter inglese. Poi ci pensano gli steward a sedare il battibecco, allontanando il tifoso e Neymar. Ora la stella verdeoro potrebbe incappare in sanzioni da parte della UEFA se il Manchester City decidesse di segnalare l'incidente, che non è stato visto dagli ufficiali di gara.