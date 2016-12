Champions League 2018, la finale si giocherà a Kiev

La finale di Champions League della stagione 2017/2018 si giocherà il 26 maggio 2018 all' Olympic Stadium di Kiev . A confermare la decisione, precedentemente annunciata dalla federazione ucraina, è stato Frantisek Laurinec, membro dell'esecutivo UEFA, che ha precisato di essere arrivati alla designazione dopo un anno di negoziati. La finale di Champions si giocherà appena un mese prima del fischio di inizio dei Mondiali nella vicina Russia.

"Una decisione storica per il calcio ucraino - ha detto il presidente della Federazione Andriy Pavelko - Ospitare la finale di Champions League è una vittoria per ogni cittadino ucraino. Non possiamo che rallegrarci alla prospettiva che questa festa del calcio sarà ospitata da Kiev".



L'Olympiyskyi può ospitare fino a 70 mila spettatori. Costruito nel 1923, è la casa della Dinamo Kiev e della nazionale Ucraina. Nel 2012 ha ospitato la finale degli Europei che vide l'Italia di Prandelli sconfitta 4-0 dalla Spagna.