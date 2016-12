Champions League 2014-2015: pioggia di euro sulla Juventus

La Uefa ha ufficializzato i premi distribuiti ai 32 club al via della fase a gironi della Champions League 2014-2015: oltre un miliardo di euro (1.033.425.000), playoff inclusi. La Juventus , sconfitta in finale dal Barcellona, può consolarsi con gli introiti ricevuti, la bellezza di 89,100,000 euro che ne fanno di gran lunga la più ricca d'Europa. Il Barça si è fermato a 61.027.000. Terzo posto per il Real Madrid (poco più di 52 milioni).

Questo in dettaglio quanto guadagnato dalla Juventus: 8,6 milioni per la partecipazione, 22,3 milioni legati alle performance e la bellezza di 58,2 milioni dal market pool, ovvero il contributo economico che la Uefa attribuisce sulla base dei diritti televisivi, dell'importanza e delle gare disputate in Europa dai club di una singola nazione. A causa della prematura eliminazione di Napoli e Roma, la Juve ha incassato tantissimo da questa voce che le ha permesso di sbaragliare tutti gli altri club in quanto a premi ricevuti dalla Uefa.

Tanto per fare un esempio, il Barcellona si è dovuto accontentare di 24,627,000 milioni. L'altra italiana al via, la Roma, ha incassato quasi 46 milioni di euro, nonostante l'eliminazione nella fase a gironi. Per il Bayern poco meno di 50 milioni, mentre la squadra più povera è risultata il Bate Borisov, che ha incassato 12,965,000.