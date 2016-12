Champions: lampo Vidal, Bayern Monaco di misura

L'avvio del Bayern Monaco è di quelli che fanno paura: Thiago Alcantara smista da una parte all'altra del campo, mentre Ribery e Bernat si sovrappongono sulla fascia sinistra facendo venire il mal di testa a Eliseu. Proprio da quella fascia nasce il gol del vantaggio bavarese con Bernat che vede l'inserimento di Vidal, bravissimo ad anticipare la difesa lusitana con un preciso colpo di testa che vale l'1-0. Sembra l'inizio di una cavalcata trionfale, ma quando Lewanddowski non trova la porta da buona posizione (7') e Müller si fa respingere da distanza ravvicinata un destro a botta sicura (20') il Benfica acquista sicurezza e inizia a prendere campo. Dopo le proteste per un fallo di mano di Lahm in area e il colpo di testa di Vidal alto di un niente (36'), al 46’ Gaitan fa venire i brividi all'Allianz Arena calciando di potenza da ottima posizione: decisiva l'opposizione di Vidal con il ginocchio per andare a riposo sull'1-0.



Nella ripresa cala il ritmo e il Benfica ne approfitta per farsi vedere dalle parti di Neuer, attentissimo quando al 57' respinge con il corpo un sinistro velenoso di Jonas, bravo a liberarsi di Alaba in area dopo uno scambio con Mitroglou. Guardiola è agitatissimo e manda in campo Javi Martinez per irrobustire la difesa: decisione quanto mai azzeccata perché proprio l'ex Atletico Madrid al 64' salva ancora la porta del Bayern respingendo di petto la conclusione del solito Jonas. Neppure l'ingresso di Coman scuote ii bavaresi e per rivedere un tiro dalle parti di Ederson bisogna aspettare l'82' quando Ribery si costruisce l'azione conclusa con un sinistro rasoterra respinto però con i piedi dal portiere dei lusitani. L'ultimo sussulto, quello che potrebbe chiudere i conti non solo della partita ma della qualificazione alla semifinale è all'88': Lewandowski, però, anzi che calciare a tu per tu con Ederson serve malamente l'accorrente Lahm e l’occasione sfuma. Finisce 1-0 per il Bayern Monaco che il prossimo 13 aprile, all’Estadio da Luz di Lisbona, dovrà soffrire più del previsto per conquistare il passaggio del turno. Non ci sarà però il bomber Jonas, diffidato e ammonito.