26 settembre 2016 00:09 Champions, la querelle CR7-Zizou oscura Real-Borussia Dortmund

Il portoghese si è lamentato della sostituzione contro il Las Palmas: "Perché proprio me? Mancano 20 minuti. Mi prendete per il c...". La risposta del tecnico: "Non sono stupido, lʼho fatto per il suo bene"

L'idillio potrebbe essere finito, di sicuro il loro rapporto si è incrinato. Alla vigilia di Borussia Dortmund-Real Madrid a tenere banco e la querelle tra Zidane e Ronaldo. E' stata la sostituzione contro il Las Palmas a far saltare i nervi al portoghese. "Perché togli me? Faccio di tutto per segnare il 2-1 e mi prendete per il c... Mancano 20 minuti", ha detto uscendo dal campo. La replica di Zizou: "Non sono stupido, l'ho fatto per il suo bene".

Non contento, una volta seduto in panchina, il portoghese si è lasciato andare a parole non ripetibili. Cristiano Ronaldo si sarebbe poi lamentato direttamente con il presidente Florentino Perez tramite un messaggio. "Così no, proprio non va bene", le sue parole riportate da "Mundo Deportivo" dopo che le immagini di "Cuatro" avevano smascherato l'attaccante lusitano.



Tensione che proprio non ci voleva alla vigilia del difficilissimo match di Champions League sul campo del Borussia Dortmund. "Sono una buona squadra, che gioca davvero bene. La filosofia del club non è cambiata con il cambio dei calciatori. Noi siamo il Real Madrid e giochiamo sempre per vincere", ha spiegato Zidane in conferenza stampa. Poi tornando sul caso CR7: "E' tutto nella norma. E' normale che quando un calciatore viene sostituito si arrabbi. Ho preso la decisione per il bene del giocatore. Non cambierei nulla. Sono tranquillo. Non sono stupido e lui è intelligente".