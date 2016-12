Champions, la Premier League "contro" Mou e Wenger

Mourinho e Wenger si lamentano, la Premier fa finta di niente. Nelle ultime settimane gli allenatori di Chelsea e Arsenal hanno chiesto a gran voce più flessibilità nei calendari, in modo che le squadre impegnate in Champions abbiano più tempo per preparare i match europei. "Dal 2016-17 giocheremo alcune partite il venerdì sera, ma non possiamo fare eccezioni per tutti" ha detto l'ad della Premier League Scudamore.

In molti campionati europei, serie A compresa, le squadre impegnate in Europa possono anticipare (o posticipare) alcuni turni di campionato per affrontare meglio Champions ed Europa League. Una pratica che in Premier non vedono di buon'occhio: "L'intero calendario della Premier League è pensato in modo che ogni squadra abbia riposi di tre giorni, non è possibile spostare sempre a venerdì le partite. Sarebbe ingiusto verso le altre squadre" ha detto Richard Scudamore.

Allo stesso tempo, Scudamore ha ammesso alcune preoccupazioni: "Squadre come Arsenal e Chelsea hanno rose ed esperienza necessari per affrontare le competizioni europee, quando invece capita a team tipo Stoke ed Everton è più difficile. E non vorremmo che il nostro ranking Fifa peggiorasse, ma per ora non possiamo farci nulla".