Champions: la moviola di Roma-Bayer Leverkusen

Roma-Bayer Leverkusen, arbitra Karasev

Regolare il gol del 2-1 del Bayer Leverkusen. Cesari: "La palla non esce interamente dal campo, fa bene il guardalinee a far proseguire".

Rigore chiesto dalla Roma per falli su Dzeko e Rudiger. Cesari: "De Rossi si lamenta e ha ragione. Manca il penalty per i giallorossi. Ci sono due falli sia sull'attaccante che sul difensore".

Rigore dato alla Roma. Cesari: "Fallo netto di Toprak, giusta anche l'espulsione. Impossibile non dare rigore".