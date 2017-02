Primo tempo con una sola sbavatura per Skomina. L'arbitro sloveno grazia Casemiro che entra duro su Ghoulam, rifilando una gomitata all'esterno napoletano, ma non viene ammonito. Giusto invece il giallo a Ramos per l'intervento durissimo su Diawara. Severo il cartellino che si prende invece Zielinski per un fallo su Casemiro.