Champions, la moviola di Bate Borisov-Roma

Nel primo tempo qualche dubbio in occasione del primo e del terzo gol dei padroni di casa ma l'arbitro inglese Clattenburg vede sempre bene. Non c'è fuorigioco in occasione del primo vantaggio dei bielorussi così come è tutto regolare nel 3-0 visto che il pallone resta sempre in gioco e non esce sul fondo come richiesto dai giallorossi. Protesta la Roma per un rigore non concesso a Gervinho: il fallo c'è ma è fuori area. Intervento che avrebbe meritato il cartellino giallo.