Champions: la moviola di Barcellona-Psg

Due rigori fischiati al Barcellona e qualche polemica da parte del Psg e dei media francesi. L'analisi di Cesari non lascia però spazio a dubbi: "Primo rigore ineccepibile e secondo ancora di più. Sul primo l'intervento di Meunier è molto scomposto su Neymar che può giocare il pallone. L'arbitro in realtà inizialmente non lo vede e dice al brasiliano del Barcellona di rialzarsi. E' l'addizionale a fargli notare l'errore e a indurlo a fischiare il rigore. Anche il secondo c'è: l'intervento di Marquinhos è ingenuo. Il difensore del Psg colpisce sul polpaccio Suarez. Fallo netto.