Champions, la Juve vince in rimonta a Manchester

Grande prestazione della Juventus che esordisce in Champions League con una vittoria in casa del Manchester City. Succede tutto nella ripresa: dopo il vantaggio inglese al 13' con l'autogol di Chiellini (viziato dalla spinta di Kompany ), i bianconeri ribaltano il risultato con i gol di Mandzuki c e Morata . Al 25' il croato capitalizza un bel lancio di Pogba, undici minuti più tardi lo spagnolo di sinistro supera Hart.

LA PARTITA

Le scelte degli allenatori: doppio depistaggio da parte di Pellegrini e Allegri. Il primo preferisce Bony a "mister 74 milioni" De Bruyne anche se la sorpresa più grande è vedere l'ex infortunato Aguero in panchina. Il tecnico bianconero invece opta per il 4-3-3 scegliendo Cuadrado e rinviando l'esordio di Lemina preferendogli Sturaro.

Se le nuvole erano grigie prima della partita, sembrano ben presto diventare nere per i tifosi bianconeri. Il tempo di vedere Sturaro perdere banalmente palla a centrocampo e lanciare Fernandinho che assiste Sterling: l'accoppiata Buffon-Chiellini fa due miracoli e sventa il pericolo. E' il secondo minuto e sembra l'inizio della fine. E invece la Juve si risveglia subito dallo shock, mettendo in campo un più classico 4-4-2 dove spicca Cuadrado per voglia e spinta mentre Pogba ed Hernanes, pur dentro il match, non riescono a dare il cambio di marcia. La Juve è equilibrata e sventa bene le ragnatele che il trio Silva-Nasri-Sterling tesse a ridosso dell'area, lasciando gli inglesi al tiro solo da medie-grandi distanze. Buffon ringrazia e Allegri allora chiede più personalità dalle punte ma Morata e Mandzukic, a turno, danno una mano al centrocampo trasformando la Juve in un 4-5-1 e fatalmente non trovano lo spunto per colpire Hart. Poco male, non siamo ancora al "Juve ritrovata" ma i segnali ci sono e sono anche belli concreti.

Anche nella ripresa è la partita del "non illudiamoci". Il City pare voler alzare i ritmi e trova anche la rete o meglio, l'autorete di Chiellini, che a ragione urla a gran voce contro Skomina di essere stato affossato da Kompany. L'arbitro non si fa intenerire e convalida, regalando però nuova linfa alla Juventus che incanala la rabbia in voglia di vincere. Diversamente dalla prima frazione di gioco, i bianconeri mostrano più coraggio anche dalle parti di Hart anche se serve un cioccolatino di Pogba (finalmente!) che Mandzukic trasforma in oro per trovare il pareggio. L'inerzia è tutta bianconera, a quel punto anche una palla vagante diventa buona per Morata che si inventa il gol da tre punti con un bel sinistro a giro. Buffon chiude la serranda e dà ragione al lavoro di Allegri che ha messo in campo una squadra giusta, azzeccando quasi tutte le scelte e riportando il sereno dalle parti di Vinovo.

Una vittoria che vale tre volte: per tenere il City a tre punti di distanza (e con il ritorno in casa), per ritrovare il gusto del successo e anche per diradare quei dubbi sulla squadra nati in modo fin troppo frettoloso. I Citizens si leccano le ferite dopo 5 vittorie di fila, dimostrano che senza un vero stoccatore (Pellegrini, perché Bony?) servono a poco i pur bei scambi di prima al limite dell'area. Urgono nuove scelte tattiche per evitare una nuova, deludente stagione europea.