Champions, la Juve verso Malmoe col mal da trasferta

19:44 - La Juventus che domina in Italia non lo fa certo in Europa. Domani sera a Malmoe, i bianconeri sono chiamati a vincere per sperare nel passaggio del turno in Champions League. Una trasferta, quindi, che gli uomini di mister Allegri dovranno affrontare al meglio. Ma c'è, tuttavia da sfatare il tabù trasferta: la Vecchia Signora non vince, infatti, dal febbraio del 2013, andata degli ottavi col 3-0 a Glasgow contro il Celtic. Intanto Vidal scalpita.

Manca la vittoria lontano dal fortino di Torino e manca, evidentemente, anche il gol. L'ultimo risale a ben 400 giorni fa: Llorente in rete al Bernabeu contro il Real Madrid vincitore poi della competizione. Ora i bianconeri hanno l'obbligo di portare a casa i tre punti, fermando così il statistica di sei trasferte senza vittoria alcuna (il computo finale è di 5 sconfitte e un pareggio).

Oggi la truppa di Allegri partirà alle 15 da Torino alla volta della Svezia dove in serata, alle 19, parlerà in conferenza stampa il tecnico insieme a Carlos Tevez.

LA SITUAZIONE DELLA JUVE NEL GIRONE

La seconda sfida assoluta contro il Malmoe, squadra campione di Svezia per la seconda volta consecutiva, è un decisivo spartiacque per la stagione europea di entrambe le squadre: ultimi nel girone, i ragazzi di Hareide raggiungerebbero la Juventus e l'Olympiacos a sei punti se dovessero vincere e se l'Atletico dovesse battere la squadra greca. In caso di vittoria dei bianconeri, verrebbero invece eliminati. Per parte nostra, abbiamo battuto il Malmoe 2-0 allo Stadium alla prima giornata: sappiamo che un risultato positivo ci porterebbe al secondo posto, purché l'Olympiacos perda punti contro l'Atletico.