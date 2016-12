Champions, la Juve spaventa il Real

13:08 - Ci sono le squadre che la Juve preferirebbe in fondo evitare, e sono tre o quattro, e ci sono le squadre - tutte - che invece vogliono, fortemente vogliono, evitare la Juve. A partire, manco a dirlo, dai Campioni d'Europa del Real Madrid. A rivelarlo è un sondaggio di Marca, primo quotidiano sportivo spagnolo e "voce" quasi ufficiale dei tifosi merengues: "Chi vorreste come avversario del Real negli ottavi?", la domanda. Prima scelta, chiaramente, Schalke. Ultima, ultimissima, la Juve. Paura? Chissà.

Sarà che i trascorsi bianconeri con il Madrid non sono così male. O sarà, semplicemente, che c'è di meglio nell'urna delle possibili rivali per la banda di Ancelotti. Ma spedire Tevez e compagni in fondo a una classifica che comprende anche Psg e Manchester City è un attestato di stima significativo. Che fa scopa con il "non dobbiamo temere nessuno" made in Nedved o, se volete, con Buffon che, un po' fatalmente, ha chiarito che "prima o poi le forti vanno affrontate".E allora torniamo al punto di partenza. Lunedì girano le palline, viene fuori il nome da abbinare alla Juve e poi non resta che guardare le facce per capire se è più preoccupato Allegri o è meno sereno il suo avversario. Ora: nessuno pensa o pensi che squadre come Real, Barcellona o Bayern si facciano troppi problemi nell'affrontare Tevez e compagni. Magari, però, rimanderebbero volentieri la pratica. I tifosi dei blancos, dal canto loro, spostano i voti altrove. Schalke primo, Juve in fondo al barattolo. Prima che la marmellata finisca e finisca anche la festa.