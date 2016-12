Champions, la Dinamo non gira: per il Lione è tutto facile

Tutto facile per il Lione che batte 3-0 la Dinamo Zagabria e vola subito in testa al Girone H. A Parc OL la squadra di Genesio sblocca il risultato al 13' grazie con Tolisso. Prima del riposo si fa male Gonalons, costretto a uscire. Ma la squadra francese non si scompone e nella ripresa chiude la partita: al 49' Ferri, su assist di Cornet, firma il 2-0 poi è lo stesso Cornet, dopo uno scambio in velocità con Tolisso, a siglare il definitivo 3-0.

A Parc OL il Lione vuole partire forte davanti ai suoi tifosi e al 13' è già in vantaggio. Rafael fa partire una pennellata dalla destra raccolta da Tolisso che, libero all'altezza del dischetto del rigore, segna con un colpo di testa che sbatte sulla traversa prima di insaccarsi alle spalle di Semper. Sembra una serata di festa per la squadra francese ma a rovinare l'atmosfera arriva l'infortunio di Gonalons: il capitano, dopo uno scontro aereo con Benkovic, rimedia un colpo alla testa e chiede il cambio poco dopo la mezz'ora. Un'altra brutta tegola per la squadra francese, già priva di cinque titolari come Lacazette, Fekir, Valbuena, Grenier e Jallet.



Ma il Lione non si scompone e nella ripresa chiude l'incontro. Al 49' Cornet sorprende in velocità la difesa croata e allarga sulla destra per Ferri che trafigge Semper con un delizioso pallonetto. Per la Dinamo Zagabria è notte fonda e al 57' ecco il tris francese: Cornet chiede e ottiene lo scambio in velocità con Tolisso, si presenta a tu per tu con Semper e lo batte con l'esterno sinistro. La festa è completa, mentre i croati si fermano a due traverse colpite da Soudani e Situm. Il Lione vola al comando del Girone H e manda un messaggio alla Juventus: per la qualificazione agli ottavi di finale sarà battaglia.