Champions: l'inglese Clattenburg arbitra Bate Borisov-Roma

Sarà l'inglese Mark Clattenburg a dirigere Bate Borisov-Roma, partita valida per la seconda giornata del gruppo E di Champions League in programma martedì sera alle 20.45 a Borisov in Bielorussia. Assistenti saranno Simon Beck e Jake Collin, addizionali d'area Andre Marriner e Jonathan Moss, quarto uomo Peter Kirkup, anche loro inglesi. Clattenburg non ha mai diretto la squadra giallorossa in competizioni europee.