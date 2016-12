Champions, l'eliminazione della Roma fa più ricche Juve e Napoli

L'eliminazione della Roma ai playoff di Champions rende più ricche Juventus e Napoli. Questo per il meccanismo di ripartizione dei soldi garantiti dall'Uefa, nel meccanismo chiamato market pool. Per le italiane, in questa stagione, erano previsti 110 milioni di euro, da suddividere in due parti: una un base alla classifica della Serie A, l'altra in base al numero di partite che verranno giocate in Champions.

Con l'eliminazione, la Roma incasserà circa 10 milioni di euro: gli altri 100 milioni verranno ripartiti solo tra Juventus e Napoli. Il primo effetto dell'eliminazione della Roma: la Juve incasserà comunque 27,5 milioni (il 55%), relativa alla classifica della A. Al Napoli 22,5 milioni.



Poi la seconda parte è variabile a seconda dei risultati. I calcoli dipendono dal cammino di Juve e Napoli in questa Champions. Se per esempio la Juve arrivasse in finale e il Napoli uscisse ai gironi, i bianconeri incasserebbeo 61,75 milioni e i partenopei 38,25 in totale (dati Calcio e Finanza). Di certo, in base ai risultati delle due squadre, l'eliminazione della Roma frutterà circa 6 milioni in più alla Juve e 9 in più al Napoli.