Champions, Kralovec l'arbitro di Roma-Real

E' iniziato con la designazione arbitrale il countdown per Roma-Real Madrid. Il big match di valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 17 all'Olimpico sarà infatti diretto dal ceco Pavel Kralovec. Gli assistenti sarano invece Roman Slysko e Martin Wilczek, gli arbitri addizionali Petr Ardeleanu e Michal Patak. Il quarto uomo invece sarà Tomas Mokrusch.