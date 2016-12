Champions, Klose: "Penso sia un grave infortunio"

La Lazio che vince in Champions contro il Bayer ha anche un viso triste, quello di Miro Klose, uscito alla fine del primo tempo per un problema alla coscia sinistra: "In occasione del palo ho allungato un po' la gamba, vediamo cosa dirà la risonanza" le parole del tedesco. Le sensazioni in vista del ritorno a Leverkusen non sono buone: "Penso sia un infortunio abbastanza grave. Spero tanto che la Lazio ce la faccia".