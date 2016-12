22 febbraio 2016 Champions: Juventus senza Chiellini col Bayern, sarà 4-4-2 Allegri studia una gabbia per bloccare Lewandowski, davanti Mandzukic più di Morata

La Juventus cambia ancora volto. Vista l'assenza di Chiellini, per imbrigliare il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League, Allegri sta pensando di tessere una tela particolare intorno a Lewandowski, esattamente come studiato con Higuain. Nessuna marcatura a uomo ma una squadra schierata col 4-4-2 in grado di bloccarne i rifornimenti. Scelte quasi obbligate con l'asse Evra-Pogba a sinistra e Mandzukic davanti favorito su Morata.

Il difensore con ogni probabilità sarà recuperato così come Asamoah per il posticipo di campionato contro l'Inter, ma per affrontare il Bayern Allegri sta studiando di riproporre la difesa a quattro che ha annullato l'attacco del Napoli. Lichtsteiner ed Evra sugli esterni con Bonucci e Barzagli a protezione di Buffon. A centrocampo spazio al recuperato Khedira, un portafortuna bianconero imbattuto in 16 partite stagionali (14 vinte, 2 pareggiate) e un amuleto anti-Bayern visto che in carriera da avversario ha già raccolto 4 vittorie. Al suo fianco Marchisio, con Pogba e Cuadrado sugli esterni. Davanti l'unico dubbio riguarda il partner di Dybala: Mandzukic, da ex, è favorito su Morata.



La probabile formazione:

Juventus (4-4-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Evra; Cuadrado, Marchisio, Khedira, Pogba; Mandzukic, Dybala. All.: Allegri.

JUVE, SONO 19 I CONVOCATIMassimiliano Allegri ha convocato 19 giocatori per la sfida contro il Bayern Monaco. Niente da fare per Chiellini e Alex Sandro.



Portieri: Buffon, Neto, Audero.

Difensori: Barzagli, Bonucci, Rugani, Lichtsteiner, Evra.

Centrocampisti: Khedira, Marchisio, Pogba, Hernanes, Sturaro, Pereyra.

Attaccanti: Zaza, Cuadrado, Dybala, Mandzukic.

ALLENAMENTO: CHIELLINI E ALEX SANDRO A PARTENel corso della rifinitura alla vigilia del match col Bayern confermate le anticipazioni: Chiellini, Alex Sandro e Asamoah non si sono allenati con il gruppo, sintomo che non saranno a disposizione per il match di Champions League. Sono scesi in campo regolarmente sia Mandzukic che Khedira: entrambi saranno della partita.