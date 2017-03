Champions, Juventus già ai quarti per la Uefa. Napoli quasi fuori

Certo non c'era bisogno di uno studio statistico per capire che tra le due italiane impegnate in Champions League sia la Juventus la squadra con più probabilità di passare il turno dopo i risultati dell'andata. La Uefa però, analizzando tutti i precedenti casi di un determinato risultato, è riuscita a fornire una percentuale di passaggio del turno per ognuna delle sedici squadre in corsa. Per la Juventus, capace di vincere 2-0 in trasferta la gara di andata, l'analisi delle 339 volte in cui è accaduto lo stesso, riporta una percentuale di passaggio del turno del 97,3%. Solo nove volte è capitato il disastro al ritorno. Discorso decisamente più complicato per il Napoli. Il 3-1 del Real Madrid in casa, risultato uscito 329 volte, è stato ribaltato solo in 75 casi, il 22,8%. Ai ragazzi di Sarri servirà un'impresa scrivibile agli atti come 2-0 al San Paolo.



Lo studio della Uefa però non dà molte speranze di recupero alle squadre sconfitte all'andata. Su otto partite, solo tre sono più o meno dall'esito incerto. Borussia Dortmund-Benfica è una di quelle (41,6% per i tedeschi e 59,4% per i portoghesi dopo l'1-0 dell'andata), così come Monaco-Manchester City dopo il 5-3 per gli inglesi dell'andata, che consegna a Guardiola il 60% delle possibilità di salvarsi nel Principato. Infine Leicester-Siviglia è quasi al cinquanta percento dopo il 2-1 degli andalusi all'andata. E il Barcellona? Il tabellino e lo studio parlano chiaro: 0% di possibilità di ribaltare lo 0-4 di Parigi col Psg.