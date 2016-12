Champions: Juventus, è la tua notte. Contro Ciro

20:30 - Ci siamo, è la notte della Juventus in Champions League. Contro il Borussia Dortmund, nell'andata degli ottavi di finale, gli uomini di Allegri non possono sbagliare e saranno spinti da uno Stadium carico come non mai. Saranno 40mila i tifosi bianconeri e si va verso il record d'incasso con giornalisti e tv da cinque continenti. Ci sarà anche Arturo Vidal, pienamente recuperato dai problemi fisici, che avverte i tedeschi: "I tifosi gialloneri sono caldissimi, ma Reus e compagni avranno modo di capire anche che "casa infernale" può essere lo Juventus Stadium". Pubblico delle grandi occasioni perché questa lo è: la marea bianconera aspetta da due anni una partita così. E c'è la sorpresa dell'ultima ora: titolare Ciro Immobile.

Arturo Vidal ha giocato in Bundesliga e ha un conto aperto con Klopp: "Solo una vittoria in otto partite per me? Nono conoscevo questa statistica... Ma a questo punto spero di ritoccarla con due nuovi successi. Siamo carichi, siamo pronti. Il nostro obiettivo è di provare a vincere l'andata con un certo margine di gol, in modo da correre meno rischi al ritorno". Sì, bisogna segnare tanto ma è necessario, quasi fondamentale, non subire gol per andare in Germania, al Westfalenstadion, con i favori del pronostico.

Serve una grande partita e Allegri ha a disposizione la formazione migliore. In attacco ci saranno Morata, che ha vinto il ballottaggio con Llorente, e Tevez. Proprio sull'Apache, che si è sbloccato quest'anno in Champions, ci sono grandi aspettative.

Sul fronte Borussia, la novità è Ciro Immobile, in campo subito. La Bild, nell'edizione di questa mattina, aveva ventilato questa possibilità, l'unica a farlo nel mare di formazioni ufficiali che prevedono l'ex Toro in panchina. Ma ecco che a tre ore dal fischio d'inizio, quella della Bild non è più una voce solitaria. E alle 18,45 la notizia di Immobile titolare è sicura.

FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal; Morata, Tevez. A disp.: Storari, Caceres, Ogbonna, Padoin, Pereyra, Llorente, Coman. All.: Allegri

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Weindefeller; Piszczek, Papastathopoulos, Hummels, Schmelzer; Gundogan, Sahin; Mkhitaryan, Reus, Aubameyang; Immobile. A disp.: Langerak, Subotic, Ginter, Ramos, Blaszczkowski, Kagawa. All.: Klopp