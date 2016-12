Champions: Juventus, battere il Siviglia per iniziare da grande

Il tecnico Allegri, da ex giocatore, è consapevole di quanto sia importante tenere alta la concentrazione in partite come questa, dove cali psicologici sono sempre dietro l'angolo. Per questo, nonostante la consapevolezza di partire alla pari con squadre come Bayern Monaco, Barcellona o Real Madrid, ha chiesto ai suoi ragazzi di pensare intanto a vincere il girone. Il gruppo H, per la precisione, decisamente alla portata di Chiellini e soci con Lione e Dinamo Zagabria che non si possono certo considerare tra i top club europei. Quelli, se tutto andrà secondo le previsioni, arriveranno più avanti: nel frattempo, però, la Juventus dovrà essere brava a evitare spiacevoli sorprese.



Come lo scorso anno, proprio contro il Siviglia, quando i biancoeri persero il primo posto nel girone proprio in virtù della sconfita per 1-0 in Andalusia che permise invece alla squadra allora allenata da Unai Emery di raggiungere l’Euoropa League vinta poi per il terzo anno di fila. Unico altro precedente tra le due squadre, sempre nella passata stagione, allo Stadium, quando invece furono i bianconeri ad alzare le braccia al cielo (2-0 con reti di Morata e Zaza). Confortanti, infine, le statistiche: all’esordio nella massima competizione europea per club, la Juventus non ha mai perso (10 vittorie e 6 pareggi in sedici incontri); più in generale a Torino nessuno, dopo il Bayern nell’aprile 2013, è più riuscito a fare risultato pieno.



Le formazioni ufficiali di Juventus-Siviglia

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Khedira, Lemina, Asamoah, Evra; Dybala, Higuain. All.: Massimiliano Allegri

SIVIGLIA (4-3-3): Sergio Rico; Escudero, Rami, Mercado, Pareja; N'Zonzi, Kranevitter, Iborra; Sarabia, Vitolo, Vazquez. All.: Jorge Sampaoli