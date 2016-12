Champions: Juventus, a Siviglia niente scherzi. In avanti Morata-Dybala

Dopo essere tornata a volare in campionato con una striscia di cinque vittorie di fila, la Juventus vola a Siviglia per blindare il primo posto nel Girone D di Champions e sperare così in un sorteggio morbido agli ottavi: allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan, contro gli spagnoli dell'ex Llorente, alla squadra di Allegri basta un pareggio per centrare l'obiettivo . Mandzukic, fermato dall'influenza, non è convocato: chance da titolare per Morata.

Notte speciale per la Juventus e per Massimiliano Allegri. Contro il Siviglia i bianconeri inseguono il primo posto nel girone, un traguardo che consentirebbe a Buffon e compagni di evitare agli ottavi corazzate come Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid. Un traguardo che, in sei partecipazioni alla Champions, il tecnico livornese non ha mai centrato. Allegri si è infatti sempre qualificato alla fase a eliminazione diretta da secondo classificato: in quattro occasioni con il Milan, dal 2010 al 2014, e lo scorso anno con la Juventus. In tutti e cinque i casi si è dovuto inchinare a squadre spagnole: Barcellona (2011-12 e 2013-14), Malaga (2012-13), Real Madrid (2010-11) e Atletico Madrid (2014-15).



Contro il Siviglia, fanalino di coda del Girone D e obbligato a vincere per sperare in un posto in Europa League, mancherà sicuramente Mandzukic: l'attaccante croato, fermato dall'influenza, non è stato nemmeno convocato. Morata torna titolare in attacco al fianco di Dybala. Sono rimasti a Torino anche Evra, Lemina e Caceres oltre ai convalescenti Khedira, Hernanes e Pereyra. Formazione praticamente obbligata: 3-5-2 con Barzagli-Bonucci-Chiellini. Lichtsteiner-Sturaro-Marchisio-Pogba-Alex Sandro a centrocampo. L'unico precedente tra le due squadre è il match d'andata, vinto 2-0 dalla Juventus allo Stadium grazie alle reti di Morata e Zaza.





LE FORMAZIONI UFFICIALI

Siviglia (4-2-3-1): Sergio Rico; Coke, Rami, Kolodziejczak, Tremoulinas; Krychowiak, N'Zonzi; Vitolo, Banega, Konoplyanka; Llorente. A disposizione: Soria, Escudero, Mariano ferreira, Krohn-Dehli, Iborra, Reyes, Gameiro. All.: Emery

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Sturaro, Marchisio, Pogba, Alex Sandro; Dybala, Morata. A disposizione: Neto, Rugani, Vitale, Pellini, Cuadrado, Morselli. All.: Allegri