Champions: Juve-Siviglia, arbitra il tedesco Aytekin. Per il Napoli c'è Collum

Sarà l'arbitro tedesco Deniz Aytekin a dirigere la sfida di mercoledì sera allo Juventus Stadium tra i bianconeri e il Siviglia. Il fischietto tedesco ha già diretto i bianconeri in un'altra occasione: il pareggio per 1-1 del 2012 sul campo dei danesi del Nordsjaelland. Per Dinamo Kiev-Napoli è stato designato invece l'arbitro scozzese William Collum. Prima volta per lui con i partenopei.