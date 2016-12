Champions: Juve, Pirlo non ingrana e delude 

14:59 - La Juve è uscita con le ossa rotte dallo stadio Karaiskákis: la sconfitta fa male e complica di molto i piani Champions dei bianconeri. L'Europa sembra essere sempre più stregata. Il dominio in Italia continua, ma manca ancora il cambio di passo fuori dai confini nazionali. Bisogna ripartire dal buon secondo tempo, ma c'è da analizzare l'orribile prima frazione.

Sul banco degli imputati c'è Andrea Pirlo. E' stato sicuramente lui il peggiore in campo e ora c'è da capire il perché, vista anche la prestazione opaca di sabato con il Sassuolo. Una bella grana per Massimiliano Allegri che a distanza di tre anni si ritrova ad avere un problema con il regista. L'allenatore lo aveva tagliato al Milan e ora non riesce a farlo rendere al meglio nella sua Juve. Uno dei punti di forza della gestione Conte sembra essersi perso per strada. Pirlo non è sicuramente al meglio della condizione fisica perché reduce da un infortunio (trauma contusivo-distorsivo dell'anca destra) di un mese, ma due prestazione così negative in fila non possono non fa suonare il campanello d'allarme. Per ora tutto bene tra il centrocampista e il tecnico, ma il rapporto può esplodere ancora.

In Grecia hanno tradito i big come anche Pogba, Vidal e Tevez, mentre si è messo in mostra il nuovo. Quell'Alvaro Morata che alla sua prima da titolare con la maglia bianconera è stato il più positivo. L'attaccante ex Real ha scalzato Llorente, anche lui in un momento negativo, ed è stato protagonista in campo. Corre molto, crea occasioni e solo un balzo felino del portiere Roberto gli evita la gioia del gol. Bisogna ripartire da qui: l'under 21 spagnolo è pronto per trascinare la Juve.