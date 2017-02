Champions, Juve oltre il caos Bonucci: contro il Porto le chiavi europee affidate a Pjanic

Fare la partita e non subirla. Carattere e convinzione. La Juve deve andare oltre il caso e il caos Bonucci: ora è il momento del campo. Parole e lite adsso vanno messe da parte. Se possibile. Al Do Dragão, nella tana del Porto, nel fortino portoghese, Allegri sceglia ancora una squadra a trazione anteriore: è l'avversario, insomma, che deve adeguarsi, non la sua squadra. Fondamentale il ruolo, allora di Pjanic, in regia al fianco di Khedira. E poi Higuain: cecchino implacabile in Italia, meno in Europa. Mai oltre le 4 reti in Coppa: ora è a quota 3. Poco decisivo e incisivo al momento degli scontri diretti: ora è il suo momento.