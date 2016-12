Champions: Juve, Dybala torna con la Dinamo Zagabria

Sarà Paulo Dybala la grande novità delle convocazioni di Massimiliano Allegri in vista dell'ultimo match del girone di Champions League mercoledì sera contro la Dinamo Zagabria in cui i bianconeri si giocano il primo posto. La Joya, ai box dal 22 ottobre per uno stiramento, dovrebbe giocare uno spezzone di gara e mettere preziosi minuti nelle gambe in vista del derby contro il Torino di domenica pomeriggio.

Era in aria di convocazione già per il match contro l'Atalanta, ma alla fine Allegri ha preferito non bruciare le tappe. Troppo importante riavere al meglio Dybala, che farà il suo rientro in campo mercoledì sera contro la Dinamo Zagabria. Difficile che possa partire titolare, anche se Mandzukic è uscito malconcio dalla gara di sabato sera, ma sicuramente Allegri gli regalerà uno spezzone di gara. Nei piani dell'allenatore bianconero Dybala dovrebbe scaldare i motori contro la Dinamo per essere al top contro i cugini granata domenica pomeriggio.



Per quanto riguarda la formazione da opporre ai croati, Allegri potrebbe tornare al 3-5-2 viste le assenze di Lichtsteiner e Dani Alves sulle fasce. Largo, così, a Cuadrado, mentre in difesa dovrebbe esserci una chance per Benatia. In attacco insieme a Higuain dovrebbe essere confermato Mandzukic se avrà assorbito la botta al ginocchio contro l'Atalanta: il giovane Kean potrebbe essere la mossa a sorpresa.