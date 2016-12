Champions: Juve con Siviglia, Lione e Dinamo Zagabria

Primi verdetti per Juventus e Napoli . I bianconeri sono finiti nel girone H con Siviglia, Lione e Dinamo Zagabria . Da parte sua, la squadra di Maurizio Sarri è finita nel gruppo B Benfica, Dinamo Kiev e Besiktas , evitando Bayern Monaco e Barcellona . Tornerà in Catalogna , ma sulla panchina del Manchester City , Pep Guardiola . L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone è finito con il Bayern Monaco di Carletto Ancelotti.

Massimiliano Allegri può tirare un sospiro di sollievo per aver dribblato le poche insidie dell'urna. Poche perché la Juventus era una delle 8 teste di serie. Nel suo cammino, il tecnico bianconero troverà il Siviglia, vincente delle ultime 3 Europa League ma orfano di Emery (ora al Psg), il Lione e la Dinamo Zagabria. Quella con i croati sarà una sfida speciale per Pjaca, approdato a Vinovo proprio in questa sessione di mercato.



L'urna sorride anche al Napoli (era in seconda fascia) che evita Barcellona e Bayern Monaco e finisce nel girone del Benfica, per poi pescare anche Dinamo Kiev e Besiktas. Interessanti il girone C (Barcellona, Manchester City, Borussia Mönchengladbach e Celtic Glasgow), il gruppo D (Bayern Monaco, Atletico Madrid, Psv e Rostov) e il girone F (Real Madrid, Borussia Dortmund, Sporting Lisbona, Legia Varsavia). L'Arsenal troverà il Psg (A), mentre il Leicester di Claudio Ranieri sfiderà Porto, Brugge e Copenaghen (G).