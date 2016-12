Champions: Juve, col Borussia per spiccare il vol. Formazioni ufficiali

Dopo lo 0-0 in campionato a San Siro contro l'Inter, la Juventus si rituffa in Champions League. Allo Stadium arriva il Borussia Moenchengladbach, ultimo nel Girone D con zero punti dopo le sconfitte con Siviglia e Manchester City, ma in netta ripresa in Bundesliga. I bianconeri, primi a punteggio pieno, hanno la possibilità di mettere una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi. Allegri lancia Mandzukic dal primo minuto, con Alex Sandro in vantaggio su Evra.