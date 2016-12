4 novembre 2015 Champions: Juve, Allegri: "Manca un ultimo passo". Agli ottavi se... Nel prossimo turno contro il City potrebbe bastare il pari. E il tecnico si gode il ritorno di Lichtsteiner con gol

"Siamo vicini al primo obiettivo. Manca un ultimo passo!". Twitta così Max Allegri dopo l'1-1 in rimonta in casa del Borussia M'Gladbach. Per i bianconeri gli ottavi sono proprio dietro l'angolo: nello scontro del 25 novembre allo Stadium contro il City già qualificato basterà anche un pari se il Siviglia non batte i tedeschi. Il tecnico può comunque festeggiare il ritorno di Lichtsteiner dopo la paura: per lo svizzero primo gol in Champions.

Obiettivo dunque vicino per i bianconeri, che tornano dalla Germania con un pareggio preziosissimo, ottenuto in rimonta grazie al ritrovato Lichtsteiner su splendido assist di Pogba e messo in cassaforte da Buffon dopo l'espulsione di Hernanes all'8' della ripresa. E ora sotto con il City, con cui i bianconeri possono pareggiare, ma anche perdere. A patto di conquistare un punto a Siviglia nell'ultima giornata della fase a gironi. Calcoli che Allegri non vuole fare: perché con la vittoria contro la squadra di Pellegrini e un pareggio in Andalusia ci sarebbe anche la certezza del primo posto. E a pari punti con i Citizens ci sarebbe il vantaggio negli scontri diretti. "Volevamo centrare la qualificazione già qui in Germania, però per come si era messa la partita abbiamo portato a casa un punto davvero importante, con il cuore - ha scritto Marchisio sul suo profilo Instagram - Manteniamo l'imbattibilità in Champions League, altra cosa positiva, però sappiamo di dover dare molto ma molto di più". E nella serata del cuore e della sofferenza c'è anche la strigliata del mister a Morata: "Non si può stare tre minuti fuori perché un giocatore deve cambiarsi i calzini!".