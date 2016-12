Champions, Juve a Monaco per tornare in semifinale dopo 12 anni 

19:57 - E' il giorno della verità per la Juve. Questa sera alle ore 20.45 (diretta esclusiva su Canale 5 e sul nostro sito in streaming) i bianconeri affrontano la sfida di ritorno con il Monaco che vale la semifinale di Champions League. Un traguardo che la Vecchia Signora non raggiunge dal 2003, quando superò il Real Madrid per poi perdere la finale con il Milan. La squadra di Allegri parte dall'1-0 dell'andata. Pochi dubbi di formazione: recuperato Vidal, la Juve dovrebbe schierarsi con il 3-5-2.

Un modulo questo che dà ampie garanzie di affidabilità e permette di mettere in campo tutti i migliori giocatori della rosa, ad esclusione dell'infortunato Pogba. L'ipotesi 4-3-1-2, invece, significherebbe dover rinunciare a Barzagli in difesa, proprio quando dal suo rientro la retroguardia ha dimostrato di essere molto più compatta e imperforabile. Oltretutto, giocando a 3 dietro, Allegri avrebbe modo di poter cambiare le carte in corso d'opera in caso di necessità, sfruttando il jolly Pereyra per rivoluzionare l'assetto e dare maggiore offensività alla squadra.

Tattica a parte, quello che è certo che la Juve non può farsi sfuggire l'occasione di arrivare tra le prime quattro d'Europa a 12 anni dall'ultima sua volta (la scorsa stagione ci riuscì, ma in Europa League). Per farlo, comunque, non dovrà sottovalutare un Monaco che all'andata si è dimostrato più insidioso del previsto. Kondogbia e Toulalan saranno della partita, mentre Berbatov partirà dalla panchina. La formazione di Jardim sulla carta dovrebbe giocare tutta all'attacco, ma difficilmente snaturerà le sue caratteristiche da "contropiedista", anche perché lo svantaggio da rimontare è minimo. Sarà dunque una partita a scacchi decisa dagli episodi. E dai fuoriclasse.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Monaco (4-3-2): Subasic; Fabinho, Kurzawa, Abdennour, Raggi; Moutinho, Toulalan, Kondogbia; Bernardo Silva, Ferreira-Carrasco; Martial. A disp.: Stekelenburg, Walalce, R. Carvalho, Elderson, M.Carvalho, Dirar, Berbatov, Germain. All.: Jardim.

Juventus (3-5-2): Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Evra; Morata, Tevez. A disp.: Storari, Ogbonna, Padoin, Sturaro, Pereyra, Llorente, Matri. All.: Allegri

Arbitro: Collum (Scozia)

CI SARA' ANCHE CONTE

In tribuna, ci sarà il ct Antonio Conte. Con lui, l'ex allenatore di Juventus e Monaco Claudio Ranieri. La giornata a Monaco è perfetta: sole, temperatura mite, terreno in condizioni ideali e sono attesi 3000 tifosi bianconeri, ma forse saranno di più.