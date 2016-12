Champions in volata: il Napoli risale con Higuain

Sei giornate in un mese, in apnea, per conquistare il secondo o terzo posto decisivi per la Champions League 2015/2016. Lazio , Roma e Napoli sono pronte a darsi battaglia nei prossimi sei turni: una sorta di girone europeo per chi, nella massima competizione continentale, vuole arrivarci a tutti i costi. I biancocelesti hanno un punto di vantaggio sulla Roma e tre sulla squadra di Benitez, che però è decisamente quella più in palla.

Lazio 59 punti, Roma 58, Napoli 56. La classifica, dopo la 32.ma giornata, sorride ancora alla Lazio ma il Napoli, da dietro, sta risalendo con prepotenza. Nelle ultime tre gare, i partenopei hanno centrato tre vittorie che hanno permesso a Benitez di recuperare sette punti sui giallorossi (due pari e un ko) e cinque sui biancocelesti (una sconfitta e un pari).



Contro la Sampdoria si è visto un Napoli in forma super, rigenerato dopo il periodo di crisi che aveva spinto De Laurentiis a optare per un ritiro prolungato. Gli azzurri possono contare su un Higuain da urlo, salito a 26 reti stagionali (15 in campionato) e 50 in totale con la maglia partenopea. La Lazio, limitata dai numerosi infortuni che l'hanno colpita nelle ultime settimane, è calata nelle ultime due partite e ha un calendario più complicato, visto che chiuderà la stagione contro Inter, Sampdoria, Roma e Napoli (al San Paolo).



C'è poi la Roma, partita per contendere lo scudetto alla Juve e ora - dopo un girone di ritorno da incubo - finita risucchiata nella lotta per il secondo e terzo posto. La testa, oltre alle gambe, avrà un impatto decisivo nella volata finale. Il derby Capitale alla penultima, poi, per una delle due potrebbe essere la ghigliottina.