Champions: il Valencia stende il Monaco, Celtic e Shakhtar ok

Il Valencia mette un piede nella fase a gironi della prossima Champions. Nell'andata del playoff gli spagnoli superano 3-1 il Monaco di El Shaarawy, rimasto in panchina per 78 minuti. Anche il Celtic cala il tris, ma col Malmo il discorso è ben più aperto: in Scozia finisce 3-2. Colpi esterni di Shakhtar , che sbanca 1-0 la tana del Rapid Vienna, e Dinamo Zagabria, 2-1 in rimonta con gli albanesi dello Skenderbeu. Pari tra Basilea e Maccabi Tel Aviv.

Grande clima al Mestalla dove Jardim, nel derby portoghese delle panchine contro Nuno Espirito Santo, tiene fuori El Shaarawy: il campo non gli dà ragione perché dopo appena 4 minuti passano in vantaggio gli spagnoli con la rete di Rodrigo. La reazione francese arriva al 49' con Pasalic, ma dieci minuti più tardi Parejo riporta avanti i padroni di casa e Feghouli all'86' mette l'ipoteca sulla qualificazione. Diverso il discorso che riguarda il Celtic, che contro il Malmoe trova tre volte la via del gol con la doppietta di Griffiths e il sigillo di Bitton, ma il bis di Berget (2-3 al quinto minuto di recupero) tiene in vita gli svedesi.



E' Marlos il giustiziere della gara di Vienna tra Rapid e Shakhtar, dove gli ucraini fanno il colpo ma la qualificazione resta in bilico. Svanisce sul più bello invece il sogno degli albanesi dello Skenderbeu, che sperano ancora di diventare la prima squadra albanese ad approdare alla fase a gironi di Champions: al vantaggio siglato da Shkembi, però, replicano nella ripresa El Soudani e Pivaric che regalano alla Dinamo Zagabria una vittoria in rimonta importantissima. Finisce 2-2 infine Basilea-Maccabi Tel Aviv: svizzeri in gol con Delgado ed Embolo, ma la doppietta di Zahavi, ex Palermo, ristabilisce la parità al 96'.