Champions: il Tottenham si consola, sarà Europa League

Sarà Europa League per il Tottenham. Già eliminati dopo il 2-1 subito due settimane fa a Monaco, gli Spurs si consolano con la qualificazione ai sedicesimi della seconda competizione europea: battuto 3-1 il Cska Mosca a Wembley. Nell'altra ininfluente gara della serata, il Bayer Leverkusen sconfigge con un netto 3-0 il Monaco . Niente sorpasso, i francesi restano primi nel Girone E con 11 punti, contro i 10 delle Aspirine.

A White Hart Lane si giocava per un posto in Europa League, e il Tottenham dopo un pessimo girone chiude con dignità. Parte meglio il Cska Mosca, che al 33' va in vantaggio col gol di Dzagoev su sponda aerea di Tosic. Gli Spurs però reagiscono bene e ribaltano la situazione già nel primo tempo con Alli (38', gol viziato da un fuorigioco di Walker) e Kane (45', su assist di Rose). A chiudere i conti, al 77', è l'autorete di Akinfeev, con Alli abile a forzare l'intervento errato del portiere russo. Alla BayArena invece sono Yurchenko e Brandt ad indirizzare la contesa contro un Monaco privo di grossi stimoli, nella ripresa arriva anche la sfortunata autorete di De Sanctis sul rigore spedito sulla traversa da Wendell. Questa la situazione finale nel Girone E: Monaco a 11, Bayer Leverkusen a 10, Tottenham a 7 e Cska Mosca a 3.