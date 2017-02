Champions: il Siviglia ruggisce ma il Leicester limita i danni

Nell'andata degli ottavi di finale di Champions League il Siviglia batte 2-1 il Leicester al Ramon Sanchez Pizjuan. Gli andalusi dominano l'incontro, passano in vantaggio con Sarabia e raddoppiano con Correa (che sullo 0-0 si è visto pararare un rigore da Schmeichel). Nel finale Vardy accorcia le distanze e rimette così le Foxes in corsa per la qualificazione ai quarti che si deciderà nella gara di ritorno il 14 marzo al King Power Stadium.