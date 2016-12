Champions, il Real Madrid perde anche Benzema

22:37 - Il ritorno dei quarti di Champions League contro l'Atletico Madrid (0-0 all'andata) sta assumendo i contorni di un'impresa per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Dopo Bale e Modric, infatti, il tecnico italiano dovrà rinunciare anche a Karim Benzema a causa di una lieve distorsione al ginocchio. Il francese resterà fermo 10-14 giorni, ma resta a rischio per un'eventuale semifinale di andata oltre al big match di Liga contro il Valencia.

Nonostante l'ottimismo mostrato da Ancelotti, l'infermeria di Valdebebas è clamorosamente piena. Non con giocatori qualsiasi, ma con Bale, Modric e adesso Benzema. Tre assenze chiave per il derby di Champions che preoccupano e non poco i tifosi del Real. La lieve lesione al ginocchio del francese è più leggera di quella di Modric, con l'attaccante che in 14 giorni dovrebbe rientrare a disposizione di Ancelotti, in tempo per il big match col Valencia e per un'eventuale semifinale di Champions. Il condizionale però è d'obbligo, così come per Bale. Più lunga la degenza di Modric. La lista di assenze di lusso ai quarti di Champions, però, va allungandosi.