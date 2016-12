Champions: il Ludogorets ferma il Psg, Arsenal primo

Nella sesta e ultima giornata del Gruppo A di Champions League il Ludogorets pareggia 2-2 a Parigi con il Paris Saint Germain e condanna gli uomini di Emery al secondo posto . I bulgari, terzi e qualificati in Europa League, passano per due volte in vantaggio con Misidzhan e Wanderson ma vengono recuperati da Cavani e Di Maria. L'Arsenal chiude al primo posto nel girone battendo 4-1 il Basilea in trasferta con tripletta di Perez e gol di Iwobi.

CAVANI IN ROVESCIATA NON BASTA: PSG SECONDOAl Parco dei Principi è il Ludogorets a trovare la via del gol al 16' con Misidzhan che colpisce di testa in area sul traversone di Natanale. I bulgari sono più vivi che mai e al 32' sfiorano addirittura il raddoppio con Cicinho che non trova la deviazione vincente sulla spizzata di Moti. Thiago Silva colpisce poi il palo al 35' con una incornata su corner di Lucas. A inizio ripresa (61') Cavani pareggia i conti in rovesciata ma il Ludogorets torna di nuovo avanti 8 minuti più tardi: Cafu approfitta di un erroraccio di Marquinhos, serve Wanderson che infila Areola. I parigini non ci stanno e al 77' Ben Arfa va ad un passo dal pareggio con un colpo di testa salvato da Moti. Thiago Silva colpisce poi il secondo legno della sua serata (un incrocio dei pali) impattando il pallone con la schiena. Al 93' è Di Maria a siglare il 2-2 al termine di un batti e ribatti in area. Il gol dell'argentino è però solo una magra consolazione per il Psg che chiude il girone al secondo posto. Il Ludogorets, terzo, proseguirà il suo cammino in Europa League.