Champions, il Galatasaray ai giocatori: "Maxi premio se battete il Benfica"

Galatasaray-Benfica è una sorta di spareggio per il club turco, che ha conquistato un solo punto nelle prime due partite nel gruppo C (contro i sei dei portoghesi). Per questo motivo la società di Istanbul ha promesso 35.000 euro ai giocatori che scenderanno in campo nel match di mercoledì, a patto che portino a casa i tre decisivi punti in ottica Champions League . Una sorta di " doping positivo ", com'è stato definito in Turchia.

I dirigenti del Galatasaray hanno quindi deciso di destinare ai giocatori protagonisti del match un terzo del milione e mezzo previsto dall'Uefa per ogni vittoria in Champions, bonus che viene catalogato nel bilancio con la dicitura "Battere il Benfica". Secondo questa clausola ogni calciatore rimasto in campo 90 minuti riceverà 35.000 euro di extra, mentre chi registrerà un minutaggio minore riceverà (in proporzione) meno soldi.

In Turchia è già partito il dibattito tra chi vede di buon occhio questa iniziativa e chi la critica ponendo la domanda: "La Champions di per sé non è una motivazione sufficientemente valida per impegnarsi al massimo?".