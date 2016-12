Champions: il Cska frena lo United, Wolfsburg in vetta

Il Manchester United non va oltre l'1-1 in Russia contro il Cska Mosca nella terza giornata del Gruppo B di Champions League. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo con l'ex romanista Doumbia , bravo a ribadire in rete un rigore parato da De Gea a Eremenko mentre i Red Devils pareggiano i conti con Martial nella ripresa. Cska e United salgono a 4 punti, 2 in meno del Wolfsburg che batte 2-0 il Psv con reti di Dost e Kruse .

All'Arena Khimki Van Gaal sceglie un 4-2-3-1 con Lingard, Rooney e Herrera alle spalle di Martial. Nel Cska spazio a Dzagoev a supporto di Doumbia. Passano 15 minuti e l'arbitro spagnolo Velasco concede un rigore ai russi per un netto fallo di mano di Martial in area: dal dischetto va Eremenko che si lascia ipnotizzare da De Gea ma sulla ribattuta Doumbia mette dentro l'1-0. Per l'ex attaccante della Roma terzo gol in questo avvio di Champions League. Nella ripresa Martial si fa perdonare siglando la rete del pareggio al 65' con una splendida spizzata di testa su cross di Valencia. Nel finale vincono le difese e così il match si chiude sull'1-1. Cska e United si portano a 4 punti.

Primo tempo piuttosto noioso invece alla Volkswagen Arena con il Psv che si chiude in difesa e il Wolfsburg che fatica a trovare spazi. A inizio ripresa, però, la squadra allenata da Hecking sblocca l'incontro con un tap-in vincente di Bas Dost dopo la respinta corta di Zoet su un piazzato di Guilavogui. Al 57' i Lupi raddoppiano con Kruse che, su cross di Caligiuri, mette dentro di testa il 2-0. Nel finale Benaglio atterra Locadia in area e per l'arbitro è rigore: dal dischetto va lo stesso attaccante olandese che si fa ipnotizzare dal portiere svizzero. Per il Psv, fermo a 3 punti in classifica, è notte fonda mentre il Wolfsburg può festeggiare il primo posto nel Girone B.