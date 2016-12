Champions, il City festeggia a Formello dopo aver eliminato la Roma

14:48 - Non bastava la sofferenza per l'eliminazione dalla Champions. I tifosi della Roma hanno dovuto anche subire la beffa di vedere il Manchester City allenarsi a Formello e ricevere i complimenti dei supporter della Lazio. La sgambata, già in programma, si è trasformata in una sorta di festa per i tifosi biancocelesti (non solo per via dei colori del City...) e una rimpatriata per l'ex Kolarov, in posa con i fan per ricordare... l'evento.

Allenamento cominciato per i 'Citizens' al Centro Sportivo di Formello.

