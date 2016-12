Champions, il Bayern recupera Gotze e Ribery per la Juventus

Buone notizie per il Bayern Monaco, un po' meno per la Juventus. In vista dell'andata degli ottavi di Champions League, Pep Guardiola potrà contare sui recuperi di Ribery e Gotze. "Vedremo per quanto tempo possono giocare - ha dichiarato Guardiola -, ma sicuramente è una cosa buona per noi". Resta in dubbio Benatia, con il tecnico che spera di avere Tasci: "Ha buon occhio ed è bravo tecnicamente, sono felice di averlo in squadra".