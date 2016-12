Champions: il Bayern nella tana dell'Atletico

Il 'Cholismo' di Diego Simeone contro il 'tiki taka' di Pep Guardiola: due filosofie di calcio diametralmente opposte si affrontano al Vicente Calderon per la semifinale d'andata della Champions League. Atletico Madrid-Bayern Monaco promette grande spettacolo. I Colchoneros sono alla seconda semifinale della competizione in tre anni mentre i bavaresi sono per la quinta volta di fila tra le prime quattro squadre d'Europa.