Champions, il Barcellona re anche del web

Il Barcellona , campione in carica della Champions League , si conferma grande anche sul web : delle 32 partecipanti all'edizione 2015/16, i blaugrana hanno il miglior sito ufficiale. Per il quinto anno consecutivo, il "Departimento di Internet" ha stilato la classifica dei portali delle squadre sulla base di criteri come design, navigazione, scrittura: la Juve è sul podio dietro all' Arsenal , la Roma addirittura 26.ma.

Dopo la finale dello scorso giugno, è ancora Barcellona-Juventus (anche se questa volta, in mezzo, c'è pure l'Arsenal). Il sito degli spagnoli ha ottenuto 97 punti su 100 disponibili: perfetto in quasi tutte le sue sezioni, c'è solo da affinare il layout generale e l'orientamento all'utente.

La Juve (93 punti), invece, paga cara la sezione della vendita biglietti che non è stata chiara, veloce e semplice come i tester si aspettavano. Per quanto riguarda la Roma (67 punti), il tallone d'Achille è l'incapacità del sito di adattarsi ai vari tipi di device: se visualizzato al pc o su uno smartphone non cambia, penalizzando l'esperienza-utente. Anche la navigazione all'interno del portale non è risultata intuitiva.

Il "Dipartimento di Internet" (che, ricordiamolo, è spagnolo...) poi muove una critica a club come Paris Saint Germain, Chelsea o Manchester United che non sono bocciati ma, viste possibilità economiche e bacino d'utenza, potrebbero fare molto meglio. Ultima e parzialmente scusata, l'Astana che neanche si aspettava di arrivare ai gironi di Champions...