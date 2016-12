Champions, Ibrahimovic non ancora pronto al rientro

16:45 - Zlatan Ibrahimovic non tornerà in campo nella prossima partita di Champions League contro l'Apoel Nicosia. Lo ha comunicato l'allenatore del Psg , Laurent Blanc, durante la conferenza stampa pregara. Lo svedese è ormai fuori da sei settimane e non si possono fare previsioni certe sulla data del rientro. L'unica certezza è il big match di domenica contro il Marsiglia, match che Ibra dovrà probabilmente guardare dalla tribuna.

"Non è molto lontano dal rientro - ha spiegato l'allenatore del club francese - ma manca ancora un po' di tempo. Il suo è un infortunio che richiede molto lavoro, inoltre gli manca il ritmo partita, anche se fisicamente non ha perso troppo. Una volta scomparso questo infortunio, potrà essere pronto molto in fretta".