Champions: Ibrahimovic fermato una giornata

18:45 - Una giornata di stop per Zlatan Ibrahimovic per l'espulsione rimediata al 31' del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Chelsea a Stamford Bridge: l'arbitro Kuipers ha punito con il cartellino rosso un'entrata dell'attaccante del Psg su Oscar. A questo punto lo svedese salterà soltanto la gara di andata dei quarti di finale, in programma il 14 e 15 aprile, e tornerà a disposizione per il match di ritorno (21-22 aprile).

Curioso il caso del compagno di Ibra nel Psg, Serge Aurier. E' stato squalificato per tre turni, pur non avendo giocato a Londra, per aver insultato sui social media, in particolare postando un video su Facebook, l'arbitro Kuipers.