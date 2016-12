Champions, Ibra torna a Malmoe e affitta una piazza per i tifosi: "Tutti lì a vedermi"

Mai banale. Sempre un poco tendente alla megalomania. Sicuramente anche molto generoso. Ibrahimovic ritorna a Malmoe, sua città natale, per la Champions: sfida con il suo Psg fissata per il 25 novembre. E allora, visto che lo stadio non può soddisfare il desiderio di esserci espresso dai suoi tantissimi fan, ecco il messaggio a sorpres di Zlatan: "Ho affittato Main Square e da lì tutti potrete vedere la partita. Vi aspetto".