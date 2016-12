Champions, Higuain: "Senza Dybala ho aiutato la squadra"

"Tutti gli attaccanti vogliono sempre fare gol ma non sempre ci si riesce. Quando non si può fare gol bisogna cercare di aiutare la squadra in altri aspetti", ha dichiarato Higuain , confessando che l'astinenza era legata anche alla sua posizione in campo. "In questo periodo senza Dybala il mister mi ha chiesto di aiutare molto la squadra e sono un po’ uscito dalla zona dove di solito sono abituato a giocare", ha detto. "Avevamo tre obiettivi prima della sosta: passare il girone come primi, restare in testa alla classifica in campionato e vincere la Supercoppa. Siamo sulla strada giusta , dobbiamo migliorare e adesso riposare prima del derby", ha concluso Higuain.

l derby in casa del Torino potrebbe essere l'occasione per rivedere dal primo minuto anche Paulo Dybala, tornato in campo nel finale del match dopo l'infortunio del 22 ottobre contro il Milan: "Sono molto contento di essere rientrato - ha detto l'attaccante - In questi giorni non ho avuto nessun fastidio, non so se sono pronto per giocare 90 minuti ma per giocare più minuti rispetto a stasera sì". Insomma la voglia non manca all'argentino che non pone veti all'ipotesi di giocare da trequartista: "Ho fatto il trequartista tante volte. In attacco mi trovo bene in tutti i ruoli".



Infine una battuta sul sorteggio di lunedì: "Agli ottavi va bene qualsiasi squadra, non dobbiamo avere paura. Possiamo battere chiunque, dipenderà solo da noi".